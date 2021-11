Covid Germania, è “emergenza nazionale”

“E’ emergenza nazionale, tutta la Germania è un unico grande focolaio, state a casa”. E’ l’allarme che lancia il Robert Koch Institute, l’istituto di sanità tedesco. Intanto la Camera Alta tedesca ha approvato un nuovo pacchetto di restrizioni mentre in Austria è record contagi. Il Governo ha infatti stabilito un lockdown generale di 20 giorni che poi proseguirà per i non vaccinati, dal 1 febbraio 2022 sarà imposto l’obbligo vaccinale.