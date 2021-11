Covid oggi in Gran Bretagna, sono stati 40.941 i nuovi casi e 150 i morti in un giorno. Da inizio pandemia, riporta il governo britannico, le vittime sono state 143.866. Il numero dei morti sarebbe più alto secondo i dati pubblicati dall’Office for National Statistics, che parla di 168mila decessi registrati nel Regno Unito dove il Covid-19 è stato menzionato nel certificato di morte.