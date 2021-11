Continua il trend in salita dei casi di covid-19 in Gran Bretagna, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47.240 nuovi contagi e 147 decessi. Fra il 19 e il 25 novembre, sottolinea il Guardian, sono 303.504 le persone risultate positive, il 9,5% in più rispetto alla settimana precedente. Nello stesso periodo i morti sono stati 874, con un calo del 14,8%