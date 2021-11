Covid Francia, salgono i contagi: oggi 21.220 casi

Salgono i casi di covid in Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21.220 contagi e 57 decessi. Ieri i contagi erano 20.366. Secondo il bollettino sanitario, al momento vi sono 7.940 ricoverati per il coronavirus, di cui 1.353 in terapia intensiva. Ieri ricoveri e terapie intensive erano rispettivamente 7.787 e 1.333. Il tasso di positività al test sale al 4,2%.

Al momento il 75% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino, mentre oltre 5 milioni di persone hanno avuto anche una terza dose di richiamo.