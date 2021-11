Covid, Fauci: “Fine della crisi è ancora lontana”

“Sebbene ci stiamo avvicinando al termine del secondo anno dell’epidemia di Covid 19, la fine di questa crisi globale sanitaria è ancora lontana e rimangono sfide importanti”. Lo ha sottolineato il consigliere del presidente Biden, Anthony Fauci, in un video messaggio all’Annual meeting del Cuamm a Padova.

“Nonostante gli impressionanti successi dal punto di vista scientifico nello sviluppare rapidamente numerosi vaccini sicuri ed efficaci contro il covid-19 la loro distribuzione come anche quella delle varie cure non è stata uguale in tutto il pianeta. Una situazione dolorosamente ovvia a voi che lavorate in Africa”, ha avvertito. “Dobbiamo fare meglio. Abbiamo l’imperativo morale di proteggere i poveri e vulnerabili nonostante l’efficacia della risposta alla pandemia anche nei paesi ricchi che hanno pieno accesso ai vaccini e alle cure affronti sfide difficili”, ha spiegato.

“Nei miei quasi due anni di esperienza nell’aiutare a dirigere la risposta biomedica questa pandemia una cosa importante che ho imparato è quanto siano distruttivi le le divisioni sociali. Questo è particolarmente evidente nel mio paese, le divisioni minano la nostra capacità di avere successo”. ha concluso.