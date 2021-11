Covid, De Palo (Forum famiglie): “Vaccini ai bimbi? Genitori temono ciò che non conoscono”

“Ben vengano” eventuali campagne di comunicazione sui media per convincere gli italiani dell’importanza della vaccinazione anti-covid dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. “Credo che sia importante informare li genitori il più possibile su cosa vuol dire vaccinare un figlio contro il covid, in modo tale che poi liberamente possano scegliere se farlo o non farlo”, dice all’Adnkronos è Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Famiglie, che aggiunge: “Questa scelta può maturare in maniera consapevole solo grazie ad una campagna di informazione adeguata. I genitori hanno paura di ciò che non conoscono”.