Covid, Berlusconi: “Varianti pericolose, inaccettabile rifiuto del vaccino”

“Le nuove varianti di questa terribile malattia sono molto pericolose, potrebbero causare molte vittime e mettere ancora in difficoltà il sistema sanitario. Gli unici strumenti che abbiamo per evitarlo sono il vaccino e il rispetto rigoroso delle norme di prudenza”. Così il leader di Fi, Silvio Berlusconi, oggi a Villa Gernetto, parla del coronavirus in un video su Fb. Ora i riflettori di tutto il mondo sono accesi sulla variante Omicron.

“Non è assolutamente accettabile che l’irrazionale rifiuto del vaccino metta in pericolo l’intera collettività – sottolinea Berlusconi – Quello di mettere in pericolo la salute degli altri non è un diritto di libertà”.