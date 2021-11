Gli esperti, servono nuove regole per l’assegnazione degli ausili medici per persone con disabilità grave: Dispositivi tecnologici non possono

esserre

in nomenclatore assieme a siringhe e comprati con gare d’appalto al ribasso perché dovrebbero

permettere di migliorare lo stile di vita e l’inclusione dei pazienti nella vita

sociale

.