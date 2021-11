Clio back Home: la puntata del 13 novembre (Real Time)

Nuovo appuntamento con “CLIO BACK HOME” la docu-serie che racconta la vita di Clio Zammatteo, la make-up artist più famosa d’Italia e star del web a livello internazionale.

Nella puntata 3, in onda sabato 13 novembre: quale è il processo creativo, di ricerca e sviluppo dei prodotti a marchio ClioMakeUp? Tutto ciò che circonda Clio è frutto di intuizioni che spesso nascono dalla quotidianità, dai piccoli momenti di felicità in famiglia, dalle cose belle che si condividono insieme.

La parola LOVE non manca mai e non è un caso, lo sa anche Grace che ogni tanto si diverte a proporre alla mamma dei buffi nomi per i suoi rossetti.

Mentre il Team Clio si dà da fare per il lancio dell’UltraBalm che avverrà l’indomani mattina, Clio ed Elena trascorrono insieme una piacevole giornata, prima all’Hangar, dove vengono fisicamente realizzati i prodotti: qui mostrano ai follower di Clio alcune delle fasi della lavorazione del LiquidLove.

Poi vanno a casa di Elena per rilassarsi e lì ricordano i vecchi tempi… quando ancora non si aspettavano il successo straordinario che sarebbe arrivato. La cosa più bella è che non sono cambiate: insieme a tanto duro lavoro e dedizione, è ancora e sempre l’amore la fonte d’ispirazione più forte per i prodotti ClioMakeUp.

Nel secondo episodio in onda questa settimana: è una giornata febbrile quella di oggi. Il grande giorno del lancio di un nuovo prodotto, l’UltraBalm, é finalmente arrivato, con batticuori annessi e connessi. Le richieste arrivano dall’Italia e dall’Europa dando un bel da fare al reparto fulfillment dove c’è chi si occupa del delicato lavoro di impacchettamento e spedizione degli ordini. Nel frattempo, al Lab c’è grande fermento: Clio, supportata da Chiara, si occupa di autografare i biglietti per le influencer che riceveranno il nuovo prodotto e di girare i reel da postare sui social. Claudio non si stacca dal computer per monitorare il lancio e supervisiona il lavoro di content marketing che comunica il prodotto sulle diverse digital properties dell’azienda. Elena segue personalmente tutto il Team, cercando di gestire le inevitabili emergenze. È un momento cruciale ed è fondamentale che ognuno regga la tensione e sappia esattamente cosa fare, coordinandosi con gli altri.