Clima, Biden: “Questo è decennio decisivo”

Per contrastare il cambiamento climatico “questo è il decennio decisivo”. Così il presidente americano Joe Biden, intervenendo alla Cop 26 di Glasgow. “Gli occhi della storia sono su di noi. E la domanda è semplice. Agiremo? Faremo quanto necessario? Saremo capaci di afferrare l’enorme opportunità davanti a noi? O condanneremo le prossime generazioni a soffrire? Questo è il decennio che determinerà la risposta”, ha ribadito.

Per lottare contro il cambiamento climatico “gli Usa non sono solo tornati al tavolo, ma guidano con l’esempio”, ha poi aggiunto Biden aggiungendo che la lotta al cambiamento climatico “riguarda i posti di lavoro: operai costruiranno la prossima generazione di veicoli elettrici. Gli agricoltori useranno il suolo per contrastare il riscaldamento climatico”.

“La scienza è chiara: dobbiamo alzare le ambizioni”. Per contrastare il cambiamento climatico “questo è il decennio decisivo. Possiamo mantenere l’obiettivo di 1,5 gradi” di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali “se lavoriamo insieme”.