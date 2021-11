Citofonare Rai2: la puntata del 14 novembre

Riccardo Fogli e sua moglie Karin saranno gli ospiti della nuova domenica in compagnia di Paola Perego e Simona Ventura a “Citofonare Rai2”, in onda il 14 novembre alle 11.15 su Rai2.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tra musica, giochi e le bellezze del nostro paese, le padrone di casa ripercorreranno la carriera di Fogli, la sua storia nei mitici Pooh e le sue canzoni più belle. Con lui sua moglie Karin che svelerà aspetti inediti della vita e delle abitudini del cantautore. In studio, l’esperto di astrologia Simone Morandi per le previsioni segno per segno della settimana dal 15 novembre, mentre Elena Ballerini sarà a Fano, in una ricca fiera antiquaria dove non manca il buon cibo. Continuano i giochi a partire dal Frigo dei Vip con Tinto e poi, gli immancabili fagioli, il cui montepremi in buoni spesa continua a salire.