Check up: la puntata del 20 novembre

I problemi della spalla negli anziani: un problema analizzato da Check-Up, il programma di informazione medica di Rai2 condotto da Luana Ravegnini, in onda sabato 20 novembre alle 11.15 su Rai2.

Gli ospiti della puntata

Ospite della puntata, Serena Autieri.

Nella terza età sono molti i possibili danni a carico dell’articolazione: artrosi, logoramento dei legamenti o perdita di tonicità e forza dei muscoli, possono portare anche al blocco completo della spalla.

A parlare di questo tema sarà il professor Alessandro Castagna, responsabile dell’Unità operativa di ortopedia della spalla e del gomito dell’istituto Humanitas di Milano, mentre in collegamento dalla sala operatoria dell’ospedale verrà effettuato, in contemporanea all’intervista, un intervento mininvasivo volto a ripristinare la funzionalità dell’articolazione.

In studio, grazie alla grafica 3D, il professor Castagna, insieme alla conduttrice Luana Ravegnini, mostrerà le principali fasi dell’intervento.

Altro tema della puntata sarà la roncopatia, la sindrome da apnea notturna cronica che induce a russare durante il sonno: il 10 per cento della popolazione maschile italiana ne soffre e il professor Emanuele Scarano, direttore dell’Unità operativa complessa otorinolaringoiatria e chirurgia maxillofacciale dell’ospedale Panìco di Tricase (Lecce) illustrerà le più aggiornate terapie per combatterla.

Giovani medici specializzandi, in studio, apriranno una finestra sul mondo dell’attualità medica. Infine, un nutrizionista darà suggerimenti sui cibi consigliati e quelli da evitare in riferimento ai temi affrontati in trasmissione.