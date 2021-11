Check-Up: la puntata del 6 novembre su Rai2

Nuovo appuntamento con Check-Up, il programma di informazione medica di Rai2 condotto da Luana Ravegnini.

Le anticipazioni della puntata

Nella puntata, in onda sabato 6 novembre alle 11.15, nel corso della settimana della raccolta fondi Rai per la ricerca contro il cancro, la trasmissione parlerà di un tumore molto diffuso, quello della prostata, intervistando il Professor Paolo Gontero, ordinario di Urologia dell’Università degli Studi di Torino e direttore della Clinica Urologica dell’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino.

In collegamento dalla sala operatoria dell’ospedale, verrà mostrato un intervento per la rimozione della formazione tumorale, impiegando una procedura mininvasiva che preserva la funzionalità sessuale e urinaria. In studio poi, grazie alla grafica 3D, il professor Gontero mostrerà le principali fasi dell’atto chirurgico.

Nell’impegno della settimana AIRC, Check Up ospiterà anche Giampaolo Bianchini, ricercatore presso Fondazione Centro San Raffaele di Milano, che farà il punto sulle nuove strategie terapeutiche per pazienti con carcinoma mammario.

Altro tema della puntata sarà l’ipercolesterolemia, con un focus sui farmaci più recenti per ridurne i valori nel sangue. Se ne parlerà con la professoressa Livia Pisciotta dell’Università di Genova.

Infine, un nutrizionista fornirà i suggerimenti più mirati su quali sono i cibi consigliati e quali quelli da evitare in relazione ai temi affrontati in trasmissione. Ospite per tutta la puntata, l’attrice Marisa Laurito, che racconterà come si prende cura della propria salute.