Capodanno in famiglia con bambini: come festeggiarlo al meglio

Arriva presto ogni anno il momento di iniziare a organizzarsi per le festività di fine anno: come organizzare il cenone e la festa di capodanno, se si desidera festeggiare l’evento con stile e divertimento?

Esistono un’infinità di soluzioni, che possono variare in relazione alla situazione e al contesto. Un gruppo di giovani amici ad esempio avrà sicuramente esigenze diverse rispetto ad una coppia adulta che desidera magari festeggiare in modo più tranquillo l’inizio del nuovo anno.

Esistono ovviamente un’infinità di locali e strutture che organizzano feste spettacolari adatte ad un pubblico variegato: sono numerosi infatti i ristoranti, ma anche gli alberghi, che pianificano i loro festeggiamenti nei minimi dettagli (per maggiori info clicca qui), cercando di soddisfare i loro clienti al meglio. Con la presenza di un’offerta così vasta ed eterogenea diventa spesso difficile scegliere quale sia la soluzione migliore.

Ma come organizzare ad esempio un capodanno in famiglia con i bambini al seguito? Quali sono le migliori opzioni da valutare? Che attività si possono organizzare per intrattenere i più piccini?

Una festa in albergo presso una località di villeggiatura

Una delle idee che si possono concretizzare per festeggiare il capodanno in famiglia con dei bambini piccoli può essere prenotare in una delle numerose località di villeggiatura situate in tutta Italia, presso uno degli alberghi che organizzano il classico cenone di fine anno.

Ovviamente non si tratta di una cena come tutte le altre: il menu in queste occasioni presenta sempre delle sorprese speciali e spesso il ricco banchetto è seguito da eventi speciali, animazione e fuochi d’artificio.

Molte strutture non pensano solo agli adulti, ma propongono iniziative family friendly che mirano a soddisfare le esigenze sia dei grandi che dei più piccini: la soluzione perfetta per passare un bellissimo capodanno in famiglia.

Festeggiare nei parchi divertimento

Un’altra ottima alternativa per festeggiare il capodanno in famiglia in compagnia dei propri figli è quella di organizzare una serata indimenticabile presso uno dei parchi di divertimento italiani. Gli eventi da loro proposti sono vere occasioni speciali e la serata di capodanno è un momento da non perdere.

I più entusiasti ed elettrizzati saranno in questo caso sicuramente i bambini, che potranno trascorrere una serata da sogno all’insegna del divertimento più sfrenato in compagnia di mamma e papà.

I parchi divertimento a capodanno potrebbero essere piuttosto affollati, ma è anche vero che in occasione del 31 dicembre è davvero difficile trovare un luogo di festeggiamento privo di folle oceaniche.

Organizzare un piacevole capodanno a casa

Quest’alternativa è perfetta per chi vuole passare un capodanno più rilassante, accogliendo l’arrivo dell’anno nuovo in tutta tranquillità. Molti forse ritengono che passare il capodanno a casa possa essere noioso, ma in realtà può essere l’occasione perfetta per sfoderare tutta la propria creatività. Si possono infatti organizzare moltissimi giochi con i propri figli così da trasformare una semplice serata in un evento da ricordare.

Non sarà inoltre difficile riuscire ad avvistare, ovunque si abiti, i tradizionali fuochi d’artificio di mezzanotte, in quanto allo scoccare delle 12 in punto tutte le città sfoderano la loro riserva di luci colorate. Diversamente, ci si può organizzare per tempo e acquistare direttamente i fuochi d’artificio più innocui e sicuri per far divertire i bambini con piccoli spettacoli di luci e colori.

Festeggiare il capodanno a casa permette inoltre di risparmiare notevolmente sui festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Locali, parchi divertimento e ristoranti aumentano sensibilmente i prezzi in queste occasioni e se la famiglia è numerosa il costo dell’evento potrebbe anche essere piuttosto importante.

La scelta dell’evento per il capodanno è ad ogni modo del tutto soggettiva. C’è infatti chi preferisce stare nella tranquillità della dimora con i più piccoli, chi invece non riuscirebbe mai a festeggiare il capodanno tra le mura di casa e preferisce reperire i migliori eventi presso strutture turistiche, locali e attrazioni.

Quel che conta è pensare per tempo a cosa fare, così da aver modo di prenotare o eventualmente organizzare i propri festeggiamenti domestici nei minimi dettagli.