Buongiorno Benessere: la puntata del 6 novembre

Sabato 6 novembre alle 10.20 su Rai1, ospiti di Vira Carbone in “Buongiorno Benessere” il professor Luca Richeldi, pneumologo, direttore dell’Unità Operativa Complessa del Policlinico Gemelli di Roma, che illustrerà le possibili problematiche che insorgono a livello polmonare quando l’organismo entra il contatto con il virus.

E poi il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano e il dottor Carlo Gargiulo, medico di base.

A seguire uno spazio curato dal professor Valerio Rossi Albertini, docente di divulgazione della scienza all’università Tor Vergata di Roma, che aiuterà a capire se e in che modo le basse temperature – tipiche dell’inverno – siano responsabili delle malattie delle quali si soffre durante la stagione fredda.

La terza pagina sarà curata dal professor Piero Barbanti, neurologo responsabile dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che aggiornerà i telespettatori sulle ultime tecniche mediche per curare i disturbi del sonno. Tema affrontato anche, in chiave fitoterapeutica, dal professor Ciro Vestita.

ùLa rubrica Primo Soccorso si occuperà delle ferite da taglio più frequenti nelle quali si può incorrere a casa, nella normale vita di tutti i giorni e a seguire i disturbi del colon, tema affrontato dal professor Luigi Ricciardiello, gastroenterologo dell’università di Bologna.

Per lo spazio Benessere a tavola, torna in cucina lo chef Alessandro Circiello con la sua ricetta gustosa e salutare, mentre i consigli su come eliminare i chili di troppo senza rischi per la salute arriveranno dal professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, e dal professor Enzo Bonora, direttore di endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo presso l’Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona.

A completare il sommario della puntata i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari e la pillola di sport e salute di Samuel Peron.