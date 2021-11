Buongiorno Benessere: la puntata del 13 novembre

Gli aggiornamenti nella lotta alla pandemia da Covid-19 e il punto sulla campagna vaccinale sono i temi d’apertura di “Buongiorno Benessere” il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 13 novembre alle 10.20 su Rai1.

Ospiti e anticipazioni della puntata

In collegamento da Genova, il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino, e in studio il dottor Carlo Gargiulo, medico di base, parlano anche della febbre. Come va combattuta e quando? Che effetti determina sull’organismo umano?

A seguire, il professor Valerio Rossi Albertini, docente di divulgazione della scienza all’Università Tor Vergata di Roma, con uno dei suoi esperimenti pratici tanto apprezzati dal pubblico, spiega se e in che modo le basse temperature sono responsabili di alcune malattie di stagione.

La terza pagina della puntata è curata dal professor Giulio Maira, docente di neurochirurgia presso l’Istituto Humanitas di Milano, e dal professor Francesco Franceschi, responsabile ortopedico all’ospedale Gemelli di Roma, che parlano dei danni provocati da colpi alla testa o cadute che interessino la spina dorsale.

La rubrica “Primo Soccorso” si occupa invece delle infiammazioni alla gola e all’orecchio così frequenti in queste stagione dell’anno: il professor Giuseppe Spriano, docente di otorinolaringoiatria all’ospedale Humanitas di Milano, racconta come riconoscere i sintomi e quindi intervenire nel modo più corretto per alleviare disturbi e dolore.

Obiettivo, inoltre, sulla menopausa, con il professor Giovanni Scambia, ordinario di ginecologia al Policlinico Gemelli di Roma, la dottoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e la dottoressa Sara Farnetti, dietologa.

Per lo spazio Benessere a tavola, torna in cucina Marco Bianchi con la sua ricetta gustosa e salutare e, in chiusura, la pillola di sport e salute di Samuel Peron.