Brescia, rissa dopo incidente tra auto: un ragazzo è grave

Un ragazzo di 32 anni è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Civile di Brescia dopo essere stato vittima di un pestaggio a Cortefranca (Brescia), vicino alla discoteca Number One. L’aggressione è avvenuta intorno alle 6 di questa mattina, dopo un frontale fra due auto. Stando a una prima ricostruzione della polizia Stradale di Iseo che indaga per ricostruire l’accaduto, l’impatto ha attirato l’attenzione di diversi ragazzi appena usciti dal locale che presto verranno ascoltati per capire se possono fornire elementi utili a identificare il giovane che, per motivi non ancora chiari, ha picchiato il 32enne alla guida.