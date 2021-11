Bostik Rafforza Ulteriormente il Business Globale di Laminazione per Imballaggi Flessibili Nell’Asia-Pacifico, Puntando Sulla Laminatrice Industriale di Ultima Generazione di Nordmeccanica

Bostik si allea con Nordmeccanica per l’acquisto di una macchina laminatrice di fama mondiale, rafforzando così la sua posizione nel settore della laminazione per imballaggi flessibili sulla scia dell’acquisto degli adesivi performanti di Ashland e in linea con la strategia di sostenibilità di Arkema.

COLOMBES, Francia, 25/11/2021 /PRNewswire/ — Bostik, la società di Arkema specializzata in adesivi professionali, ha sottoscritto in giornata un contratto di acquisto con Nordmeccanica, uno dei principali produttori mondiali di macchine laminatrici, per la fornitura di un avanzato macchinario industriale, al fine di potenziare l’attività di ricerca e sviluppo e diversificare ulteriormente l’offerta di adesivi intelligenti e sostenibili.

L’innovativo macchinario opererà presso il centro di ricerca e sviluppo di Bostik a Shanghai e servirà principalmente il settore della trasformazione degli imballaggi flessibili, il quale fornisce prodotti adesivi per alimenti e bevande, beni di largo consumo e applicazioni in campo farmaceutico e industriale nell’area dell’Asia-Pacifico.

Grazie alla nuova macchina, Bostik potrà offrire ai clienti dell’Asia-Pacifico e di tutto il mondo prodotti adesivi più sostenibili, pregiati e innovativi. Tra questi, quelli su cui si concentrerà l’attenzione maggiore saranno gli adesivi senza solvente, quelli a basso contenuto di monomero e quelli che soddisfano il crescente fabbisogno di imballaggi monomateriale.

Consentendo ai team di Bostik di riprodurre gli stessi processi produttivi adottati dai suoi clienti, la macchina aiuterà inoltre ad accelerare la velocità con cui le innovazioni vengono sviluppate e immesse sul mercato, contribuendo così alla rapida diffusione di prodotti adesivi più sostenibili per l’industria del packaging.

Infine, la nuova laminatrice porterà al rafforzamento della “Flex Pack Academy” di Bostik, un centro di ricerca sulla laminazione di imballaggi flessibili e prodotti adesivi, contribuendo in questo modo a diffondere la conoscenza su questo settore nell’intera catena del valore.

«Collaborare con partner come Nordmeccanica ci permetterà di offrire ai nostri clienti prodotti sicuri e migliori, e al tempo stesso di far emergere tutto il nostro potenziale attraverso un’offerta costante di soluzioni sostenibili e altamente performanti. Tutto ciò è perfettamente in linea con la strategia di Bostik di stringere partnership mirate che supportino l’ambizione del nostro Gruppo di creare materiali innovativi per un mondo più sostenibile», ha affermato Richard Lelievre, vicepresidente senior dell’Unità operativa di packaging avanzato presso Bostik.

Sulla scia dell’acquisto degli adesivi performanti di Ashland, questa nuova partnership rafforza ulteriormente la posizione mondiale di Bostik nella laminazione per imballaggi flessibili, un mercato in costante crescita, contribuendo attivamente all’ambiziosa strategia di sviluppo di Arkema.

Maggiori informazioni su: https://www.bostik.com/.

Informazioni su Bostik, la società di prodotti adesivi di Arkema

Bostik, filiale del Gruppo Arkema e attore globale nel settore degli adesivi professionali per il mercato edilizio, di massa e industriale, sviluppa colle e sigillanti innovativi e multifunzionali che regolano le nostre vite da oltre 130 anni. Con un fatturato annuo di 2,1 miliardi di euro nel 2019, una presenza in oltre 40 paesi e 6.000 dipendenti, attraverso le sue innovazioni l’azienda cerca attivamente di rispondere alle principali sfide ecologiche, energetiche e tecnologiche. La sua attenzione è rivolta al miglioramento costante e all’eccellenza operativa per soddisfare le aspettative dei suoi clienti e dei suoi partner. www.bostik.com



Informazioni su Nordmeccanica

Nordmeccanica è leader mondiale nella produzione di macchine per la spalmatura, la laminazione e la metallizzazione. Conta 270 dipendenti, cinque stabilimenti (tre in Italia, uno in Cina e uno negli Stati Uniti) e due attività dirette in India e in Argentina. L’azienda ha inoltre una rete di agenti che operano in 87 paesi.

Il Gruppo Nordmeccanica, fondato nel 1978 e rilevato nel 1998 da Antonio Cerciello, si conferma come partner globale, vantando una quota di mercato del 75% nell’imballaggio flessibile e del 55% nel settore delle applicazioni industriali.

