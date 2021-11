BMW: in arrivo le sportive M2, M3 CS ed M4 CSL

L’anno prossimo ricorre il mezzo secolo di attività della divisione sportiva BMW M e, perciò, il costruttore bavarese introdurrà la seconda generazione della compatta coupé M2, più la sportiva M3 CS e la coupé M4 CSL di medie dimensioni.

Inizialmente, la nuova BMW M2 dovrebbe essere disponibile solo nella versione speciale 50th Anniversary in serie limitata da 460 CV di potenza, con la trazione posteriore e il cambio meccanico a sei marce. Successivamente, invece, saranno introdotte anche la declinazione standard da 450 CV e la più sportiva configurazione Competition da 480 CV o 490 CV di potenza.

Il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea, già previsto per la nuova BMW M2, sarà condiviso anche dalla nuova M3 CS da 540 CV, nonché dalla M4 CSL da 550 CV di potenza, in abbinamento con la trazione integrale xDrive e il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti. Infine, l’inedita M3 Touring potrebbe essere accreditata della potenza di 530 CV.