Bite Me, il nuovo singolo di Avril Lavigne

L’artista multiplatino Avril Lavigne dopo due anni torni con un nuovo singolo “Bite Me”, il suo debuttando per la DTA Records di Travis Barker.

Per celebrare “Bite me”, uscito oggi, la cantautrice, designer e filantropo canadese, nominata 8 volte ai GRAMMY Award, si è esibita al The Late Show With James Corden lo scorso 10 Novembre. Fondata da Baker, la DTA Records è in venture con la storica Elektra Music Group.

“Bite Me” è stata prodotta da Barker, John Feldmann e Mod Sun.

Il video ufficiale è stato diretto da Hannah Lux Davis ed è ora nella fase finale di produzione. La scorsa settimana Avril ha condiviso un post su TikTok nel quale annunciava il suo contratto con la DTA Records con un video di Avril e Travis che si esibivano con “Bite Me”. Il post ha avuto oltre 10M di visualizzazioni e 1,5M di likes in pochi giorni. Avril ha inoltre conquistato il web ad inizio anno con il suo primo post su TikTok: il suo post virale di “Sk8er Boi” con la leggenda dello skateboard Tony Hawk, ha raggiunto 33,9M di visualizzazioni e 6,7M likes.