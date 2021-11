Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio a Roppolo, nel biellese. Per cause ancora in corso di accertamento, un 19enne che stava viaggiando su una strada statale a bordo di un monopattino è stato investito da un’auto. Inutili i soccorsi, il giovane è subito apparso gravissimo ed è deceduto poco dopo l’incidente.