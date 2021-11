Barcellona, ufficiale Xavi in panchina per tre stagioni

“Il Fc Barcelona ha raggiunto un accordo con Xavi Hernández affinché diventi allenatore della prima squadra per il resto della stagione in corso e per altre due stagioni”. L’annuncio è stato dato nella notte sul sito del Barcelona. “Xavi Hernández, prodotto della squadra giovanile del Barça, ha lasciato il suo attuale club, l’Al-Sadd del Qatar, dopo i colloqui tenuti nei giorni scorsi con i proprietari del club”.

“Si prevede che Xavi Hernández arriverà a Barcellona questo fine settimana e che lunedì 8 novembre la sua presentazione come nuovo allenatore della prima squadra dell’Fc Barcelona avrà luogo in un evento aperto al pubblico al Camp Nou. Dopo l’evento Xavi Hernández apparirà in una conferenza stampa nella sala stampa di Ricard Maxenchs. A breve illustreremo in dettaglio l’agenda per la presentazione di Xavi Hernández come nuovo allenatore della prima squadra”.