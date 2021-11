Aziende e regali di Natale: l’importanza dei gadget aziendali

Natale è oramai alle porte, dunque arriva l’esigenza di iniziare ad organizzarsi quanto prima. È una regola che vale anche per le aziende, che devono pensare alle classiche strenne natalizie. Si tratta di una soluzione di welfare che non deve essere mai sottovalutata, perché i regali aziendali giocano un ruolo fondamentale nel processo di fidelizzazione dei clienti, dei dipendenti e dei partner.

L’importanza del regalo di Natale aziendale

Il regalo di Natale aziendale rappresenta un’importantissima testimonianza di affetto nei confronti di chi lo riceve. I dipendenti, per fare un esempio, lo vedranno come un premio per il proprio impegno e per la propria fedeltà, spingendolo ad un miglioramento qualitativo nell’ambito lavorativo. Allo stesso modo, i fornitori e i partner più importanti non potranno non gradire questo regalo aziendale, e un discorso identico può essere fatto per i clienti più importanti dell’azienda. Chiaramente ci sono delle regole che devono essere seguite.

Per prima cosa, un regalo di Natale aziendale dev’essere originale e mai banale, o quantomeno dovrebbe essere personalizzato, per risultare unico o quasi nel suo genere. Le caratteristiche del regalo perfetto le scopriremo nel prossimo paragrafo, mentre qui conviene continuare sul focus dei vantaggi. I doni aziendali di Natale sono efficaci perché hanno un’anima all’insegna della condivisione, e perché colpiscono chi li riceve per il loro lato emozionale. Non va infatti dimenticato che il Natale è un periodo molto particolare, dove contano soprattutto valori quali l’unità, l’affetto e il calore familiare.

Quali sono le caratteristiche del perfetto regalo di Natale aziendale?

Come anticipato poco sopra, la personalizzazione del gadget non può assolutamente mancare. Il tutto per evitare il messaggio (negativo) dei regali spersonalizzati e prodotti in serie, che andrebbero a vanificare il loro principale vantaggio. I doni più apprezzati sono sempre utili, nel senso che hanno uno scopo pratico e che servono a qualcosa.

Ci sono diversi oggetti che rispecchiano questo requisito come penne, ombrelli, chiavette USB, borse shopper e portachiavi. Proprio in riferimento a quest’ultimi online si possono trovare diversi portachiavi personalizzati, scegliendo tra svariati modelli, così da rendere unico il regalo di Natale. Dunque, se sei un responsabile delle risorse umane o ti occupi del benessere dei dipendenti sul web puoi trovare le soluzioni più ideali per gli impiegati dell’azienda.

Altre caratteristiche importanti per un dono natalizio aziendale? Dev’essere di qualità, quindi durevole e realizzato con materiali solidi. Inoltre, il regalo perfetto deve sempre avere il logo dell’azienda impresso a fuoco. Si tratta di uno step imprescindibile, dato che permetterà all’azienda di farsi pubblicità gratuita, quando il destinatario userà quell’oggetto in pubblico. Naturalmente il gadget dovrebbe essere in linea con il settore dell’azienda: ci sono oggetti come i portachiavi che possono essere considerati “universali”, ma anche alcune alternative più specifiche, come i tappetini per mouse e le penne USB per le aziende che si occupano di tecnologia.