Audiologia e foniatria, l’importanza della formazione. Genovese: “Grazie al CRS di investire sui giovani”

Tra i temi di spicco del 38° congresso nazionale SIAF la formazione degli specialisti in audiometria e foniatria. “Le opportunità sono tante, in tempi di covid anche online – ha sottolineato la prof.ssa Elisabetta Genovese, prof.ssa di audiometria e foniatria all’Università di Modena e Reggio Emilia – grazie ad Amplifon per aver investito sui giovani, attraverso il Centro Ricerche e Studi che ha contribuito creando una base comune di formazione, con progetti come Basic Science in Audiology”.