Audi Q9: la prossima SUV di grandissime dimensioni

Nel 2023 dovrebbe debuttare la nuova Audi Q9, inedita SUV di grandissime dimensioni, destinata a competere con le già disponibili BMW X7, Mercedes-Benz GLS e Land Rover Range Rover. Infatti, misurerà all’incirca 520 cm in lunghezza, se non addirittura 530 cm.

La gamma della nuova Audi Q9 non comprenderà motorizzazioni diesel, anche perché sarà destinata a mercati chiave come Stati Uniti, Cina e Medio Oriente. Sarà proposta nella configurazione MHEV a propulsione ibrida Mild Hybrid, con i propulsori a benzina 3.0 TFSI V6 e 4.0 TFSI V8. Inoltre, sarà prevista anche la versione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nelle declinazioni 55TFSIe da 381 CV e 60TFSIe da 462 CV di potenza complessiva, entrambe da 50 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.

Nonostante gli ingombri, la nuova Audi Q9 non rinuncerà alla sportività, con i modelli ‘alter ego’ SQ9 Mild Hybrid da 600 CV ed RSQ9 Plug-In Hybrid da 800 CV di potenza complessiva, senza dimenticare la variante SUV coupé Sportback che potrebbe essere introdotta nel 2024. Infine, per il 2025, non è esclusa la versione e-tron a propulsione elettrica da 500 km di autonomia massima grazie al pacco delle batterie da 125 kWh.