Arzà (Assogasliquidi): ‘Faremo investimenti in economia circolare’

“Faremo investimenti in economia circolare per produrre carburanti e combustibili dal riciclaggio di rifiuti che magari hanno già subito un primo processo di riciclaggio”. Così Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi, in occasione della presentazione del rapporto realizzato da Ey ‘Valutazione degli impatti del settore del Gpl’.

“A fronte di una massa iniziale e dopo un primo riutilizzo esiste ancora una massa significativa che oggi va a distruzione in termovalorizzatore o in discarica: pensiamo, da masse di questo tipo, in un prossimo futuro, di estrarre carburanti rinnovabili e quindi di collocarci in un logica di economia circolare e di dare un contributo significativo in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti”, aggiunge.