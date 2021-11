Arredo bagno, ecco i principali trend in arrivo nel 2022

Sempre più ricercato e sofisticato, l’arredo bagno fa parte ormai a pieno titolo dell’interior design in ambito domestico.

Gli architetti d’interni dedicano sempre più attenzione al locale bagno, le cui imprescindibili prerogative pratiche e funzionali si coniugano sempre più spesso con scelte di design basate su stili e tendenze ben definiti.

Da questo punto di vista, il 2022 sarà caratterizzato da stilemi chiaramente riconoscibili ai quali chi vorrà approntare un restyling o una ristrutturazione potrà fare riferimento per ottenere un bagno moderno e di tendenza. In questo articolo vedremo quali sono i trend di riferimento e quali caratteristiche li contraddistinguono.

Colori audaci

Nei locali bagno più convenzionali, in genere è il bianco a dominare, poiché i sanitari e il lavabo sono quasi sempre di porcellana bianca.

Questa prerogativa è destinata ad essere sovvertita nel prossimo futuro: le più recenti tendenze in fatto di design prediligono tonalità forti e abbinamenti audaci, seppur ben calibrati.

Tonalità come il grigio scuro e il color carbone saranno sempre più comuni per i rivestimenti e le finiture dei locali bagno, così come materiali in grado di creare un mix equilibrato, quali il marmo e la pietra naturale.

In generale, per lo styling dei bagni del futuro verrà utilizzata una palette di colori sempre più ampia, applicabile non solo a pavimenti, pareti e arredi, ma anche ai vasi.

I tradizionali sanitari bianco porcellana non passeranno mai di moda ma, fin da ora, le alternative non mancano di certo: in commercio è possibile trovarne di svariati colori: nero, grigio scuro, marrone, verde o azzurro.

Sanitari di questo tipo sono reperibili anche online, su e-commerce specializzati come inbagno.it, dove è possibile trovare anche copriwater abbinati e altri accessori per i sanitari.

Doppia doccia

Secondo gli esperti del settore, la doppia doccia si imporrà come uno dei must del prossimo anno. Assieme al doppio soffione, andranno abbinati maniglie e applique, per rendere l’ambiente più funzionale e rilassante. Per non trascurare la funzionalità, nella doppia doccia può trovare posto anche una colonna con getto integrato, così da soddisfare le esigenze di utilizzatori di altezze diverse ed aumentare il comfort di utilizzo del vano doccia. A differenza di quanto si possa pensare, è bene non installare i due soffioni troppo distanti tra loro, mantenendo una distanza di circa 30 cm.

Più in generale, ci sarà più spazio per scelte audaci e non convenzionali come, ad esempio, una grande vasca da bagno colorata, in grado di dare un tocco unico e personale all’intero ambiente. Sia per la doccia che per un’eventuale wet room, si pone il problema dei supporti per i prodotti per il corpo e i capelli; l’umidità tende a rovinare quelli in metallo e per questo si tenderà a prediligere nicchie portaoggetti ricavate direttamente nella parete e rivestite di mattonelle.

Tecnologia e nuovi materiali

Ormai ampiamente diffuse in ogni ambiente domestico, la tecnologia digitale non può non trovare posto anche all’interno di un bagno in linea con le più recenti tendenze di interior design. Nello specifico, si tratta di dispositivi di ultima generazione, tecnologie integrate e interconnesse che possono essere controllate anche a distanza tramite uno smartphone o un iPad. Naturalmente, è indispensabile che i device siano refrattari all’acqua o adatti all’uso.

Altro trend che caratterizzerà l’interior design dei bagno del prossimo anno è l’impiego di nuovi materiali; in realtà, si registra un ritorno in auge di versioni moderne e aggiornate di materiali retrò come, ad esempio, il battuto di terrazzo alla veneziana. Anche le mattonelle di grande formato saranno di tendenza, in quanto rappresentano una scelta che coniuga una spiccata praticità (per la posa e la manutenzione) e costi accessibili ad un impatto estetico di notevole effetto