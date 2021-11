Le autorità sanitarie olandesi hanno reso noto che 61 passeggeri di due voli arrivati ieri dal Sudafrica sono risultati positivi al coronavirus e sono in corso ora ulteriori esami per verificare se si tratti della variante Omicron, rilevata nei giorni scorsi per la prima volta proprio nel Paese africano. I passeggeri positivi – 61 su un totale di 531 testati – sono stati messi in quarantena in un albergo vicino all’aeroporto di Amsterdam-Schipol.