Amici 2021, il programma di Maria De Filippi

Sulla cresta dell’onda da oltre due decenni, Amici di Maria De Filippi è il talent show della televisione eterno e sempre attuale, fiore all’occhiello di Mediaset, amato e apprezzato da diverse generazioni di giovani e meno.

Una nuova stagione del programma innovativa anche per l’inizio che, diversamente dagli altri anni, prende il via nel mese di settembre invece di novembre, proprio come una vera e propria scuola.

Amici di Maria De Filippi 2021: le novità

Quindi al via l’edizione 2021-2022 con un inizio anticipato di due mesi per gli allievi ballerini e cantanti che, tra i banchi e il palco, hanno iniziato fin dalla metà del mese di settembre a mostrare le loro doti artistiche.

Con le prime due puntate di Amici di Maria De Filippi andate in onda di domenica piuttosto che di sabato, come consuetudine nelle edizioni passate, i telespettatori hanno già assaporato un’altra novità.

Nella prima puntata del programma, andata in onda il 19 settembre 2021, l’ospite atteso è stato Tommaso Paradiso che, con il suo nuovo singolo, ha immediatamente conquistato il pubblico in sala e a casa. Oltre a lui anche gli ex allievi dell’edizione precedente, abituati ormai al successo e agli applausi di chi li ascolta.



Amici di Maria De Filippi 2021: i professori

Novità anche tra i docenti: c’è infatti una new entry del corpo insegnanti. Si tratta di un nome autorevoli, vera e propria celebrità del settore. Come molte voci avevano già anticipato fin dall’estate, Raimondo Todaro è professore di ballo.

Per il resto sono stati confermati gli stessi insegnanti che gli studenti avevano salutato lo scorso anno, anche se con qualche cambiamento di disciplina. Lorella Cuccarini, professoressa di danza fino alla scorsa edizione, cambia materia d’insegnamento e prende il posto della cantante Arisa che ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi. La celebre ballerina per la stagione televisiva 2021-2022 sarà docente di canto, essendo esperta anche per questo settore.

Conferma per i veterani del programma Anna Pettinelli e Rudy Zerbi come docenti di canto, sempre impeccabili e severi al punto giusto. Veronica Peparini e Alessandra Celentano invece sono rispettivamente professoressa di ballo e di danza classica.



Amici di Maria De Filippi 2021

Dopo la selezione dei professori, la nuova classe di Amici 2021-2022 ha preso forma arrivando a una composizione piuttosto equilibrata di ballerini e cantanti.

Ballerini

Serena

Dario

Mirko

Christian

Mattyas

Guido

Mattia

Cantanti

Simone

Rea

Giacomo

Nicol

Albe

LdA

Kandy

Elisabetta

Alex

Luigi

Ale

Sissi