Alperia per il clima, energia green alla Cop26

Alperia, terzo produttore di energia rinnovabile in Italia, promuove alla Cop26 di Glasgow un approvvigionamento energetico sostenibile al 100% insieme all’iniziativa Green Powered Future Mission e si impegna a raggiungere l’obiettivo di contenimento del riscaldamento globale entro 1,5° gradi. Mission Innovation è un’iniziativa globale per stimolare all’azione e agli investimenti in ricerca e sviluppo ai fini di rendere l’energia pulita conveniente, attrattiva e accessibile a tutti entro il decennio in corso.

L’iniziativa è coordinata da Italia, Regno Unito e Cina. Alperia è uno dei pochi fornitori di servizi energetici invitati a contribuire e a condividere a livello internazionale la propria esperienza e il know-how sul mercato dell’energia sostenibile. Lo scorso 9 novembre, nell’ambito della Conferenza mondiale sul clima, l’iniziativa ha presentato la tabella di marcia comune per l’attuazione delle priorità globali in fatto di innovazione elaborata da Alperia e dagli altri membri.

“La tutela del clima, un tema di grande attualità, è uno dei valori fondamentali di Alperia – spiega Johann Wohlfarter, Ceo di Alperia – Da 120 anni Alperia produce energia verde da fonti rinnovabili e i principi della nostra attività d’impresa, dalla fornitura di energia verde fino alla mobilità elettrica e all’efficienza energetica, sono sempre stati guidati da una visione di sostenibilità e tutela dell’ambiente”, In quanto partner per la transizione energetica, il contrasto al cambiamento climatico è la sfida verso cui vogliamo accompagnare il nostro territorio e i nostri clienti”.

Alperia ha sottoscritto il “Climate Pledge”, un’iniziativa sui cambiamenti climatici di Amazon e Global Optimism per raggiungere la carbon neutrality entro il 2040, dieci anni prima dell’obiettivo concordato nell’accordo di Parigi sul clima. Nel 2021 Alperia ha raggiunto un ambizioso obiettivo a questo proposito: essere la prima utility italiana a diventare carbon neutral per le emissioni operative (scope 1 e 2).

Ma il percorso della strategia climatica di Alperia non si ferma qui e ha inoltre aderito alla Science Based Targets Initiative (SBTi), un’iniziativa che promuove la riduzione dei gas a effetto serra sulla base di obiettivi calcolati scientificamente. Ciò permette alle aziende di allineare le proprie politiche climatiche con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e di contrastare efficacemente il cambiamento climatico. Alperia è quindi impegnata a definire obiettivi vincolanti e basati sulla scienza per la riduzione delle emissioni di gas serra dannosi per il clima.