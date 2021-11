Alla vigilia della partita dell’Italia, Vieri conquista la Cina con Bombeer

Una vera vita da Bomber. Perché, inutile negarlo, Bobo Vieri segna l’ennesimo colpo di mercato. Adesso l’ex campione dell’Inter e della Nazionale azzurra, dopo aver conquistato mezzo mondo con la sua birra, arriva persino in Cina.

La sua birra, amata soprattutto dai giovani, solo alcuni giorni fa era arrivata in Russia. Poi negli USA, dove Bobo Vieri è di casa, in Slovacchia, Australia, Francia. Ed ora in Cina: il successo della Bombeer (la birra del bomber) è inarrestabile. Vieri non si ferma più strizzando l’occhio al beverage e al mondo del calcio, visto che durante gli ultimi Europei di calcio – vinti dall’Italia – la Bombeer è stata un vero e proprio talismano. Ora Vieri, che dopo il calcio si è tuffato nell’imprenditoria, pare che stia già pensando ai mondiali del 2022 che si giocheranno in Quatar.

La notizia dell’arrivo in Cina, ora, giunge poco prima della partita tra Italia – Irlanda (un match molto atteso per la qualificazione ai Mondiali del 2022). Vieri spinge molto sull’imprenditoria e, dopo aver imperato sovrano nel mondo del calcio, adesso si gode una popolarità planetaria con la sua birra. Anche in questo caso non manca il tocco da bomber, che lo contraddistingue da sempre. Vieri vola sempre più su con tantissime visualizzazioni sui social e non solo: il suo ultimo gioiellino, Bombeer, lo fa andare a tutta birra.