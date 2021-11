Alessandro Servidio vince il Pizza Doc Awards

Al maestro pizzaiolo di Reggio Emilia, Alessandro Servidio, è stato conferito il prestigioso riconoscimento per “il sapiente uso della comunicazione a tutto tondo attraverso il quale ha promosso, diffuso e valorizzato i segreti dell’arte bianca raggiungendo un pubblico vastissimo”.

La serata di gala, organizzata dall’Accademia Nazionale Pizza DOC, presieduta da Antonio Giaccoli, si è svolta nel parco acquatico di Isola Verde a Pontecagnano.

Tante le eccellenze del mondo pizza che si sono date appuntamento all’elegante kermesse condotta da Beppe Convertini.

Tra gli altri premiati: Franco Pepe, Gabriele Bonci, Salvatore Lioniello, Alessandro Condurro, Angioletto Tramontano e Raffale Bonetta.

“Ringrazio l’Accademia Nazionale Pizza Doc per la stima riposta nei miei confronti. É stata una manifestazione riuscitissima che mi ha permesso di incontrare e di confrontarmi con tanti illustri colleghi: tutti uniti dalla passione per la pizza e dalla volontà di valorizzare questa eccellenza della nostra tavola. Dedico questo premio a mia figlia e alla mia futura moglie Roberta, che sono i successi più grandi della mia vita. Alla mia famiglia che mi ha costantemente sostenuto, ai miei maestri e ai miei collaboratori. A Luigi Miliucci, il mio insostituibile braccio destro, senza il quale nulla di quello che mi è capitato in questi ultimi due anni sarebbe successo. E uno speciale ringraziamento anche al vostro direttore Bruno Bellini che ha sempre mostrato grande e prezioso interesse per il mio lavoro ”.