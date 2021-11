Aida Yespica debutta come cantante? Le foto in uno studio di registrazione

Showgirl, modella, attrice e adesso cantante. Sfogliando alcune stories pubblicate nei giorni scorsi sul profilo Instagram di Aida Yespica, infatti, sembrerebbe proprio che la bellissima showgirl di origini venezuelane stia preparando una sorpresa per i suoi fan.

E gli indizi che portano a questa conclusione non sono nemmeno pochi…

In uno scatto Aida, raggiante, è al lavoro in studio di registrazione, davanti ad un microfono armata di cuffie. In un altro, invece, è in compagnia del cantautore reggino Raffaello Di Pietro e del musicista, compositore e produttore musicale Pino Iodice.

Non è fantasia, quindi, immaginare che le Instagram stories non contengano altro che l’annuncio di un ritorno in grande stile di Aida che, dopo essersi dedicata completamente alla televisione e al mondo del web – dove vanta quasi un milione di follower – si è concentrata su quello che, ha più volte confidato, è da sempre un grande amore: la musica!

C’è chi pensa che la showgirl potrebbe lanciare un singolo natalizio e chi, invece, ipotizza la pubblicazione di un brano dai ritmi latini perfetto per la prossima estate.

Chissà cosa bolle in pentola?