5 cose da vedere e fare a Budapest

Budapest è una città da visitare nel cuore dell’Europa Orientale. Qui si trovano alcuni luoghi di vita e cultura, che fanno della capitale una destinazione davvero interessante.

Dove si trova

Budapest è la capitale dell’Ungheria. Questa città è situata sulle rive del Danubio, al centro di una vasta pianura costiera.

L’origine di questo nome deriva dal fatto che il termine “Buda” significa “il vecchio” in ungherese e il termine “Pest” significa “la nuova”. Il popolo ungherese decide che questi due nomi andassero bene per le loro due parti principali, quindi prendono il nome di Budapest: “Il vecchio e la nuova”.

Cosa vedere a Budapest

Lo straordinario paesaggio e la multiculturalità rendono Budapest una meta ambita tra i turisti. Ci sono molte cose da vedere, anche durante l’inverno. Attrazioni e itinerari

Alcune attrazioni da non perdere sono il Castello di Bud Budapest è una città particolarmente pittoresca che ha mantenuto uno spirito tradizionale, anche se al tempo stesso è una metropoli moderna. La città è nota per il suo castello con le improbabili torri gemelle, il Parlamento e l’Opera House del centro. Se si escludono i grattacieli, Budapest è ancora molto legata alle proprie origini.

Musei e gallerie d’arte

Budapest è una città dalle mille sfaccettature. Da un lato, ci sono monumenti storici che si stagliano contro il panorama mozzafiato, e dall’altro, la vita di ogni giorno scorre allegramente nelle strade strette del centro. Una delle attrazioni principali della capitale ungherese è il museo d’arte Nyíregyháza, dove potete ammirare i più importanti capolavori dell’Ottocento.

Patrimoni storici

Budapest è una città ricca di storia e cultura con monumenti e musei che mostrano il passato glorioso della capitale ungherese. Ci troviamo a poca distanza dalle rovine del Castello Vecchio, la più antica fortezza edificata nella Pianura Padana, oltre all’imponente Cattedrale di Sant’Erzsébet, il più grande edificio religioso dell’Europa orientale.

Monumenti

Budapest è una città piena di monumenti. Il più famoso include il Parlamento, che appare come un edificio scintillante in mezzo al Danubio. Si trova nel quartiere Pest, che era la capitale politica dell’Impero Austroungarico.

Altri templi religiosi

Uno dei luoghi che si dovrebbe visitare durante la sua permanenza a Budapest è il monastero buddhista di Zsolnay. La costruzione si trova sulle rive del Danubio ed è uno dei templi religiosi più antichi della capitale ungherese.

Luoghi tranquilli per un momento di pausa

Budapest è una città ricca di storia, ha origini medioevali e ha un fascino particolare. Ci sono molte cose da vedere ma ovviamente la cosa più famosa è il Parlamento, o Palazzo delle Nazioni Unite.

I posti più belli di Budapest

Budapest ti offre una città vecchia e nuova, ma soprattutto ti dà la possibilità di goderti il paesaggio dal Danubio. L’acqua si muove lungo la campagna diretta verso il Mar Nero, con i suoi colori che cambiano in maniera costante.

Cosa mangiare a Budapest

Se si arriva a Budapest, non dimenticare di assaggiare la cucina ungherese. La carne alla paprika è il piatto nazionale, ma ci sono anche tante prelibatezze come le costolette d’agnello ai ferri e l’ossobuco con peperoni.

Le più belle terme di Budapest

Le terme sono una delle attrazioni principali di Budapest e potete trovare varie scelte a seconda della vostra esigenza ed esigenze. Se avete bisogno solo di una doccia, alcune sue opzioni sono The Garden Baths, Gellért Baths o Rudas Baths. Inoltre c’è il parco Foltyn con il Giardino Termale e la Fontana di Tihany o Wesselényi Gálát per chi desidera anche fare il bagno in acqua e rilassarsi.