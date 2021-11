10 cose da fare e vedere a Parigi

Parigi ha molte cose da offrire ai turisti, lo si intuisce dal fatto che è la capitale del paese. Ci sono tante attrazioni da vedere, il famoso Louvre con oltre 8 mila opere originarie e più di 100 milioni di visitatori l’anno, la Tour Eiffel, Notre Dame, il Museo d’Arte Moderna con i grandi capolavori del XX secolo e tanto altro ancora

La Tour Eiffel

La Tour Eiffel è uno dei monumenti più amati di Parigi e si trova vicino al Quai Branly, il museo delle arti africane. La Tour Eiffel ha una lunghezza di 320 metri ed è alta poco più di 300 metri. Salire a bordo consente di godere di una vista privilegiata sull'intera città.

La Senna

La Senna è il fiume più lungo d’Europa. In tutto il suo percorso, l’acqua sulle rive scorre lentamente e con grande calma, come se non si muovesse affatto. Questa caratteristica la rende un ideale punto di ristoro per chi vuole fare un bel bagno oppure per coloro che amano andare in bicicletta.

Museo del Louvre

Il Louvre è probabilmente il museo più famoso al mondo, ed è anche il più grande. In questo museo rinomato per la sua collezione di arte antica e moderna, potrete trovare l’opera dettata da ogni epoca storica. La galleria delle Sculpture, in particolare, custodisce inestimabili opere d’arte e si può dire che è la cuspide dell’arte europea.

Les Champs Elysees

È una delle più famose vie della città, ideale per lo shopping. La parte più ricca si trova nei pressi di Place de la Concorde. Si tratta di uno degli spazi pubblici più amati e frequentati, è il punto di incontro preferito da chiunque visiti Parigi. È il luogo dove lo shopping diventa lo sport nazionale!

Museo d’Orsay

Il museo è situato all’interno del palazzo che nel XIX secolo ospitò l’imponente sistema ferroviario di Parigi, la Gare d’Orsay.

Il Museo d’Orsay è situato nella stessa area della Gare d’Orsay, su un lato del fiume Senna. La sua esposizione è incentrata sul movimento dell’arte europea e americana tra il 1848 e il 1914. La collezione contiene oltre 1.300 lavori di impressionisti francesi, post-impressionisti italiani, impressionisti tedeschi, artisti inglesi e russi, espressionisti tedeschi ecc.

Il Panthèon di Parigi

Il Panthéon è una chiesa situata in cima all’omonimo colle, che sorge nel settore ovest della capitale francese. Fu eretto nel XVIII secolo come monumento al genio che aveva dato lustro alla Francia. Detto tempio è costituito da due navate con volte a crociera, con resti di arredi barocchi.

Cosa mangiare a Parigi

Se la vostra meta è mangiare bene a Parigi, dovete scegliere i ristoranti con cibo fresco e semplice. Tra le specialità da provare vi sono il pate de campagne (un’ottima alternativa al paté de foie gras), il tartufo bianco (in inverno) e il bouillabaisse (perché no?).

Dove dormire a Parigi

Cercando sulla piattaforma di ricerca di Airbnb, si potrebbe trovare qualche location con un prezzo da sogno. Tuttavia, se si sta cercando un'esperienza che sia conveniente ed economica, allora si dovrebbe tenere d'occhio luoghi come il Youth Hostel International de Saint-Paul (quartiere dell'Opera) oppure il Hotel La Villa La Maison dans L'Etoile (quartiere dell'Opera).

11 cose da fare a Parigi prima di tornare a casa