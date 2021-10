Yesterday When I Was Young: il nuovo singolo di Chiara Civello

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Yesterday When I Was Young (Hier Encore)”, il nuovo singolo di Chiara Civello.

Brano che anticipa l’uscita del suo prossimo progetto discografico dedicato alla grande canzone d’autore francese dal titolo “Chansons: International French Standards” (Kwaidan Records) in uscita il 19 novembre. Ci sarà la straordinaria collaborazione del produttore Marc Collin dei Nouvelle Vague.

Un ritorno atteso quello di Chiara, tra le cantautrici italiane più raffinate e apprezzate a livello internazionale, a distanza di quattro anni dal precedente “Eclipse” e dal successo del tour europeo insieme a Gilberto Gil. Dopo l’uscita del primo singolo “La vie en rose”, ad anticipare il nuovo disco è il riadattamento in italiano di una delle canzoni più celebri del leggendario Charles Aznavour “Yesterday When I Was Young (Hier Encore)”:una versione giocosa e sorprendente tra atmosfere funky e black che l’artista racconta così: