viviporto.it, dal parrucchiere alle palestre info su località attracco a portata click

Ricercare e prenotare comodamente un posto barca per la propria vacanza, ricevendo al contempo non solo informazioni sulla struttura portuale o alla marina prescelta ma anche una panoramica dei luoghi di interesse presenti nei dintorni: dal ristorante al parrucchiere. Questa l’idea alla base del portale internet www.viviporto.it, dedicato ai diportisti e agli amanti del mare, startup creata dal giovanissimo Giorgio Magrì.

“Tutto è nato – racconta all’Adnkronos/Labitalia – due anni fa quando mi ruppi il ginocchio e andai a Milano con mio padre e parlando prima dell’operazione di creare un sito per far conoscere quello che ci piace: la nautica e il mare. Così ho pensato a un sito che potesse essere di aiuto a tutti i diportisti”.

“In questo modo – assicura – favoriamo l’esplorazione del territorio portuale. Ci rivolgiamo anche famiglie che fanno il giro in barca e dovendo attraccare in un porto hanno bisogno di informazioni relative al posto che vogliono visitare. Magari c’è chi cerca una palestra per allenarsi, un parrucchiere, un parco giochi per ii più piccoli, ma anche notizie su dove fare una buona pesca”.

“Per ora – spiega Giorgio Magrì – abbiamo censito oltre 800 complessi portuali raccogliendo oltre alle informazioni necessarie per la navigazione (coordinate del porto, canali VHF, fari, autorità marittime e portuali, ecc.), anche quelle relative alle differenti esigenze dei componenti dell’equipaggio, immaginando gli interessi delle diverse fasce di età e valutando quindi le attrattive che possano interessare i diportisti, dai ristoranti agli accessori nautici, dai negozi di artigianato locale alle discoteche, dalle palestre alle pizzerie, dai parrucchieri ai musei, dai negozi sportivi e di attrezzature per la pesca agli alberghi, dai luoghi di interesse culturale alle officine nautiche, dalle società di noleggio imbarcazioni alle scuole di vela, dai lidi della zona a qualsiasi altra attività commerciale o culturale potenzialmente di interesse”.

“Se prima non ci conosceva nessuno – ammette – in poco tempo su Google siamo più che visibili. Le persone cominciano a conoscerci e a capire che viviporto.it nasce proprio per accompagnare il diportista in ogni sua esigenza o bisogno”.

“Con mio fratello e due amici superesperti di internet – sottolinea – portiamo avanti questa avventura; ho sempre sognato di poter vivere pienamente e completamente i territori delle località in cui mi sono trovato ad ormeggiare. E il mio desiderio era proprio quello di trasmettere questa passione anche agli altri”.