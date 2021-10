Video Fanpage, Formigli: “Meloni no a Piazzapulita? Vada dove crede”

“La Meloni stasera ha deciso di non essere presente a Piazzapulita? Siamo in un paese libero, vada dove crede. Questo non ci impedisce di fare la nostra trasmissione e di continuare le nostre inchieste, cosa che faremo anche stasera”. E’ la secca risposta di Corrado Formigli all’Adnkronos, interpellato sull’assenza di Giorgia Meloni stasera alla sua trasmissione nonostante l’invito ufficiale del conduttore rivolto nei giorni scorsi alla leader di Fratelli d’Italia. L’invito è stato formulato dopo la messa in onda, giovedì scorso, dell’inchiesta di Fanpage sulla campagna elettorale per le comunali di Milano e in particolare sulla condotta di Carlo Fidanza, europarlamentare di Fdi..

“Avremmo comunque un parterre equilibrato -dice Formigli- Sarà con noi Guido Crosetto, persona per bene e uomo libero in grado di dire la sua, così come Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo, Mario Calabrsi, Antonio Padellaro e tutti gli ospiti che avremo stasera”. “Certamente -aggiunge il conduttore- mi avrebbe fatto piacere avere Giorgia Meloni, ma evidentemente aveva di meglio da fare”.

Giorgia Meloni “ha detto che sarebbe venuta da noi soltanto dopo aver visionato 100 ore di girato, evidentemente era necessario visionarle solo se veniva da noi, se va altrove mi pare di capire che non ce ne sia bisogno per rispondere alle domande”, dice Formigli. Meloni oggi è ospite a ‘Dritto e Rovescio’ condotto da Paolo Del Debbio.

“Aspetto fiduciosa” le 100 ore di girato del video di Fanpage. “Aspetto che me le consegnino o aspetto che la giustizia faccia il suo corso, perché c’è anche un’indagine aperta. Spero che alla fine saprò la verità almeno da loro. Certo ci vorrà tempo, purtroppo. Io spero che almeno a loro”, ai giudici, le ”100 ore di girato le diano. Credo che sia dovuto che a loro le diano…”.