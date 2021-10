Verissimo: le puntate del 16 e 17 ottobre su Canale 5

Sabato 16 e domenica 17 ottobre, alle ore 16.30, appuntamento con “Verissimo”.

La puntata del 16 ottobre

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Manuela Arcuri, Gianluca Grignani in un ritratto intenso e inedito, la ginnasta Vanessa Ferrari, medaglia d’argento a Tokyo 2020. E ancora, in studio per la prima volta Lunetta Savino, la straordinaria storia di Samy Youssef, ultimo eliminato dalla casa del “Grande Fratello Vip” e Benjamin Mascolo con la fidanzata Bella Thorne.

La puntata del 17 ottobre

Domenica saranno protagonisti del talk show: Lino Banfi che ripercorrerà tra aneddoti ed emozionanti sorprese la sua vita costellata di successi. E poi, spazio a una grande attrice Stefania Sandrelli, a uno dei protagonisti della musica italiana Dodi Battaglia che sta attraversando un momento particolarmente doloroso e Anna Tatangelo neo conduttrice su Canale5 di “Scene da un matrimonio” .