Vaia (Spallanzani): “E’ tempo di tornare a centralità della prevenzione”

“Tennis & Friends quest’anno cade in un momento molto particolare, nel quale le cose stanno andando molto bene. È il tempo di tornare alla centralità della prevenzione. È come se plasticamente questa manifestazione si configurasse nelle esigenze che ha il servizio sanitario oggi, cioè quello di riprendere a occuparsi di malattie importanti come quelle oncologiche, cardiovascolari, diabete e tutte quelle malattie per cui sappiamo che la prevenzione è assolutamente fondamentale”. Così Francesco Vaia, direttore dell’istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, parlando a margine dell’evento Tennis & Friends, la due giorni dedicata a sport e salute in corso al Foro Italico. “ È un giro di boa che noi facciamo oggi per dire a tutti i cittadini ‘tornate ad affidarvi a noi e al sistema della prevenzione’”.