Vaccino covid, oltre 570mila terze dosi in Italia

Sono 87.479.306 le dosi di vaccino somministrate in Italia, l’87,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.708.104. Il totale delle persone con almeno una dose è pari a 46.188.091 (l’85,52 % della popolazione over 12), Mentre ad aver completato il ciclo vaccinale sono 43.820.971 persone (l’81,14 % della popolazione over 12). Coloro che hanno ricevuto la terza dose sono 570.330, il 7,53% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E’ quanto si legge nel report pubblicato sul sito del ministero della Salute.