Vaccini Covid Italia, ciclo completato per oltre 81% over 12

Sono 43.847.511 gli italiani che hanno completato il ciclo di vaccino anti Covid 19, l’81,18% della popolazione over 12, secondo l’ultimo report aggiornato a oggi. In totale le somministrazioni sono state 87.529.825, con 46.202.539 italiani che hanno fatto almeno una dose (l’85,54% della popolazione over 12). Sono inoltre 581.132 le persone che hanno ricevuto una terza dose, il 7,67% della popolazione per cui è prevista la dose aggiuntiva.

Sul fronte Green pass obbligatorio, intanto, superano quota 100 milioni i certificati verdi scaricati in Italia: 100.595.790 è il totale dei pass Covid-19 emessi fino a ieri, con un incremento rispetto al giorno precedente di 773.829.

Per quanto riguarda i dati di oggi, sono 2.437 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Registrati altri 24 morti. 381.051 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che resta stabile allo 0,6%. 2.386 i ricoverati (-15), 349 i pazienti nelle terapie intensive (-3).