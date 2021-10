Tornano le giornate Fai d’autunno, in campo anche Multicedi

Dare pieno risalto a scorci, dettagli e piccoli grandi capolavori nascosti del Bel Paese. Con obiettivo tornano ‘Le Giornate d’autunno’, evento a firma del Fondo Ambiente Italiano giunto. Sponsor di questa decima edizione è Multicedi, l’azienda della distribuzione con oltre 400 punti vendita, tra le principali nel centro-sud. Fra le iniziative legate alla tutela dei luoghi Fai (che saranno celebrati il 16 e 17 ottobre prossimi in tutt’Italia con un fitto programma di visite ed eventi di piazza), rientrano quelle che Multicedi mette in campo con la sua insegna ammiraglia, Decò, diffusa in 7 regioni italiane: la tessera del Fai sarà, infatti, uno dei premi disponibili nel catalogo Decò 2021-22 e tante altre iniziative sono in programma per il prosieguo della partnership.

“Fin dalla sua nascita, Multicedi ha sviluppato una forte sensibilità verso la riscoperta del territorio” racconta Giuseppe D’Angelo, Direttore Generale Multicedi. “Per questo motivo, supportare il Fondo Ambiente Italiano non è solo un onore, ma un pieno completamento di un percorso durato molti anni, che ci ha fatto apprezzare in più regioni proprio per la nostra vocazione a riconoscere, valorizzare e promuovere ciò che di buono ed eccellente un territorio sa dare: non solo il patrimonio enogastronomico locale, ma anche quello tradizionale, artistico e culturale”.

“Ecco perché scoprire e salvaguardare le bellezze dell’Italia è oggi una missione che ci riguarda molto da vicino e ci accomuna ai nostri amici del Fai”, conclude D’Angelo. Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (Ce) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della Gdo del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania.