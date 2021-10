Texas, sparatoria in un liceo di Arlington: diversi feriti

Diverse persone sarebbero rimaste coinvolte nella sparatoria in una scuola superiore del Texas. Sono tre i feriti che sono stati trasferiti in ospedale. Non si hanno ancora maggiori informazioni sulle loro condizioni, riportano i media locali. Intanto, è stato revocato l’ordine di lockdown alla Timberview High School, scattato dopo l’inizio della sparatoria, durante il quale studenti e staff sono rimasti chiusi nelle aule. Dopo l’intervento della polizia, ora gli studenti vengono trasferiti nel vicino Mansfield Performing Arts Center dove i loro genitori potranno andare a prenderli.

La polizia sta “setacciando” per trovare il responsabile della sparatoria. Uno dei sospetti si sarebbe dato alla fuga, secondo quanto riporta il sito del giornale locale, DFW Scanner, precisando che il sospetto, descritto come un afroamericano che indossava una felpa grigia, si sarebbe allontanato a bordo di un’auto, una Dodge Charger. La polizia sta controllando l’intero edificio della scuola di Arlington, che si trova nell’area urbana composta da Dallas e Fort Worth, alla ricerca di un possibile secondo sospetto.