Taylor Mega vi mette in riga: ecco l’App rivoluzionaria per allenarsi

Si chiama: “Mega Fitness 2.0” ed è on line. In pratica si tratta dell’app lanciata dall’influencer-imprenditrice che vede una nuova veste grafica: un app utilissima e con tanti video allenamenti anche per principianti che vogliono fare sport in modo autonomo.

Tutto grazie ad un’App Smart fitness, completamente sviluppata da zero. La regina dei social con 2,5 milioni di followers dice:

“Migliora lo stile di vita e Aumenta l’autostima. Perché ci sarò io a motivarti quando la voglia verrà a mancare!!Inizia a sentirti parte di un gruppo di ragazze che vogliono migliorare la propria forma fisica! Questa community è adatta a tutti”.

Nel nuovo progetto MegaFitness 2.0 c’è anche Francesco Riviera, imprenditore digitale tra i più conosciuti che è partner del progetto e si occupa del marketing.

Gli allenamenti sono studiati per stimolare il metabolismo e farti bruciare grassi. È adatto sia alle principianti sia alle più allenate. Pratico e ready to use.

Ciò significa che all’interno troverai gli esercizi e la spiegazione di esso, le ripetizioni o il tempo di lavoro e il recupero. Tutto ciò che dovrai fare è metterci impegno in ogni allenamento.

Al resto ci pensa Mega Fitness. Dal quartier generale di Mega Fitness ci dicono che “gli esercizi sono a interamente corpo libero e non hai bisogno di acquistare attrezzature extra”. Provare per credere.