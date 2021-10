Tata Communications e Cisco Systems ampliano la partnership strategica globale

Soluzioni Wi-Fi basate su Cisco Meraki e servizi SD-WAN integrati nell’ecosistema di comunicazione Tata

Infrastruttura informatica semplice, affidabile e sicura per offrire alle aziende la migliore esperienza possibile

MUMBAI (India) e SAN JOSÉ (California), 5 ottobre 2021 /PRNewswire/ — Tata Communications, società che offre ecosistemi digitali globali, e Cisco Systems, leader mondiale nella tecnologia alla base di Internet, hanno annunciato oggi l’espansione della loro partnership globale strategica ventennale. Questo nuovo accordo è stato stipulato tra Tata Communications e Cisco Meraki per consentire alle aziende di implementare, gestire e analizzare l’infrastruttura IT in modo semplice e agevole, in modo da fornire un accesso in qualsiasi luogo e momento.

Cisco Meraki è integrata nell’ecosistema Tata Communications per offrire una suite di altissimo livello di servizi Wi-Fi gestiti dal cloud di nuova generazione basati sulla più recente tecnologia Wi-Fi 6 e sui servizi SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) in vari settori. L’insieme di competenze garantisce una gestione più fluida del ciclo di vita e un’esperienza utente di livello superiore per i soggetti aziendali con maggiore sicurezza, efficienza e agilità.

“Il nostro rapporto di recente pubblicazione, Leading in a Digital-First World Report, basato su un sondaggio globale tra le imprese, rivela che il 91% delle aziende riconosce di non essere in grado di fornire esperienze digitali di alta qualità ai propri stakeholder. Riteniamo che la convergenza dei protocolli LAN e WAN con migliori tecnologie wireless e software-defined sia fondamentale per i percorsi di trasformazione digitale delle aziende” ha dichiarato Genius Wong, Chief Technology Officer di Tata Communications. “Siamo lieti di migliorare ulteriormente la nostra offerta per consentire alle aziende di gestire la crescente domanda di trasformazione aziendale nel nuovo paradigma”.

“Via via che le aziende accelerano la migrazione verso un mondo cloud ibrido, sono alla ricerca di soluzioni che massimizzino il valore, includendo più servizi gestiti. La premiata architettura cloud e la facilità di gestione di Meraki, insieme alle capacità e alla portata dei servizi gestiti da Tata Communications, contribuiranno a creare nuovi servizi con una maggiore visibilità di rete e una risoluzione remota dei problemi per implementazioni di qualsiasi dimensione” ha dichiarato Jason W. Gallo, Vice Presidente di Cisco Global Partner Sales.

La potenza combinata di Tata Communications e Cisco Meraki consente alle aziende di offrire esperienze personalizzate e potenziate per l’utente finale, tra cui servizi di autenticazione Wi-Fi per gli ospiti e strumenti analitici basati sulla localizzazione in settori quali retail, produzione, sanità e ricettività.

La partnership tra Tata Communications e Cisco Systems facilita la gestione end-to-end della rete aziendale attraverso un unico pannello di controllo, offrendo maggiore mobilità e controllo centralizzato dell’ambiente IT dell’azienda. Con un ingombro del dispositivo più ridotto, la soluzione è scalabile e fornisce maggiore flessibilità agli utenti. Le aziende saranno ora meglio posizionate per fornire un’esperienza migliorata al loro ecosistema di stakeholder tra dipendenti, clienti, fornitori e partner.

Informazioni su Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader mondiale nella tecnologia alla base di Internet. Cisco apre la strada a nuove possibilità reinventando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e dando ai vostri team la possibilità di un futuro globale e inclusivo. Scoprite di più sulla rete e seguiteci su Twitter.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco o delle sue controllate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Un elenco dei marchi commerciali di Cisco è disponibile sul sito webwww.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terzi qui citati sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso del termine partner non implica un rapporto di partnership tra Cisco e qualsiasi altra società.

Informazioni su Tata Communications

Parte del gruppo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) è un ecosistema digitale globale che consente di alimentare l’attuale economia digitale in rapida crescita in oltre 190 Paesi e territori. Leader affidabile, consente la trasformazione digitale delle aziende a livello globale con soluzioni di collaborazione e connesse, connettività core e di nuova generazione, soluzioni di cloud hosting, e di sicurezza e servizi media. Tra i suoi clienti vi sono 300 delle aziende Fortune 500. Tata Communications connette le aziende all’80% dei giganti del cloud a livello mondiale. La sua rete IP di livello 1, la rete globale di cavi in fibra sottomarina di proprietà totale e la rete di consorzi di cavi veicolano circa il 30% delle rotte internet a livello mondiale. Per maggiori informazioni, visitare www.tatacommunications.com



Dichiarazioni previsionali e cautelative

Alcune parole e dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione riguardanti Tata Communications e le relative prospezioni, e altre dichiarazioni comprese quelle relative alla situazione finanziaria prevista, alla strategia aziendale, al futuro sviluppo delle operazioni di Tata Communications e all’economia generale in India, sono dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, tra cui quelli finanziari, normativi e ambientali, nonché relativi alla crescita del settore e alle proiezioni delle tendenze che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati effettivi di Tata Communications, o i risultati del settore, differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. I fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o gli esiti effettivi differiscano sostanzialmente da tali dichiarazioni previsionali includono, tra gli altri, mancata crescita del volume di traffico sulla rete Tata Communications; incapacità di sviluppare nuovi prodotti e servizi che soddisfino le richieste dei clienti e generino margini accettabili; impossibilità di completare con successo i test commerciali di nuove tecnologie e sistemi informatici per supportare nuovi prodotti e servizi, compresi i servizi di trasmissione vocale; mancata stabilizzazione o riduzione del tasso di compressione dei prezzi su alcuni dei servizi di comunicazione dell’azienda; mancata integrazione di acquisizioni strategiche e cambiamenti nelle politiche o nei regolamenti governativi di India e, in particolare, modifiche nella gestione del settore di cui fa parte Tata Communications; e, in generale, le condizioni economiche, commerciali e creditizie in India. Altri fattori che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da tali dichiarazioni previsionali, molti dei quali non sono sotto il controllo di Tata Communications, includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i fattori di rischio discussi nelle relazioni annuali di Tata Communications Limited.

Le relazioni annuali di Tata Communications Limited sono disponibili sul sito web www.tatacommunications.com. Tata Communications non ha alcun obbligo di, e declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o modificare le proprie dichiarazioni previsionali.

© 2021 Tata Communications Ltd. Tutti i diritti riservati.

TATA COMMUNICATIONS e TATA sono marchi commerciali o marchi registrati di Tata Sons Private Limited in India e in altri Paesi.