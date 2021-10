SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi: 5+1 da 594mila euro

I numeri dell’estrazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi, 26 ottobre 2021: 20, 24, 25, 49, 57, 68. Numero Jolly: 16. Numero Superstar: 53. Nessun ‘6’ al concorso di oggi del Superenalotto, ma è stato centrato un ‘5+1’ che vince 594.539 euro. La vincita è stata realizzata a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, presso il punto vendita Tabaccheria n.16, situato in piazza Falcone 5. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 101,1 milioni di euro.