Subaru Impreza: allo studio la nuova generazione

Nel corso dell’autunno del 2022 debutterà la nuova Subaru Impreza, ovvero la sesta generazione per la hatchback compatta della Casa delle Pleiadi. La commercializzazione sul mercato europeo, invece, è in programma per la primavera del 2023.

La gamma della nuova Subaru Impreza comprenderà il confermato motore 2.0i Boxer a benzina, affiancato dai nuovi propulsori 1.2i Boxer e 1.5i Boxer di pari alimentazione. Tutti saranno abbinati alla trazione integrale permanente Symmetrical AWD, nonché al cambio automatico Lineartronic a variazione continua CVT.

Inoltre, la nuova generazione della Subaru Impreza sarà proposta nelle configurazioni Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida. Oltre alla hatchback con la carrozzeria a cinque porte, è prevista anche la variante berlina compatta a quattro porte, ma non per il mercato europeo. Infine, non è esclusa la versione sportiva WRX STi.