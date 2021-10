Streaming Video on Demand: i numeri del terzo trimestre 2021

Streaming Video on Demand: le piattaforme più viste del terzo trimestre 2021. Resta intatta la leadership di Netflix ed Amazon Prime video, in testa alla classifica con una quota mercato rispettivamente del 28% e 27%. Questi i dati relativi al periodo che va dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021 resi noti da JustWatch, guida allo streaming internazionale in 60 paesi.

Quote di mercato SVOD nel terzo trimestre 2021

Sia Netflix che Amazon Prime Video sono diminuiti dell’1% tra il secondo e il terzo trimestre. Entrambe le società stanno perdendo quote di mercato dal gennaio 2021; rispettivamente 3% e 2%. Tuttavia, d’altra parte, le aziende che hanno registrato una crescita includono Disney+ e Now TV, ciascuna cresciuta dell’1%.

Sviluppo della quota di mercato nel 2021

Tra tutte le piattaforme SVOD in Italia, Disney+ ha registrato la maggiore crescita mensile e anche trimestrale. Dal primo al secondo trimestre, la quota di mercato di Disney+ è cresciuta del 9%. D’altra parte, sia Netflix che Amazon Prime Video sono entrambi diminuiti del 5% nello stesso periodo.