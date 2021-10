“Straordinario”: il nuovo brano di Corrado Beretta. Tutto quello che c’è da sapere sul suo album

Adesso per il cantante Corrado Beretta arriva un nuovo appuntamento con la musica. Nei maggiori digital store è uscito “Straordinario”, proprio come il titolo del primo estratto dell’album che è in lavorazione. Beretta, milanese doc, è conosciuto nell’ambiente musicale con lo pseudonimo di Mr. Konrad: sua era la voce del jingle di Passaparola su Mediaset “Dire, fare e baciare”.

Ora con una veste pop attualissima si propone come autore e compositore di un progetto che sarà composto da 11 tracce con contaminazioni soul e trap senza abbandonare la melodia italiana.

Straordinario, con una veste energica e frizzante che ben riesce a far risaltare le doti vocali del cantante, è una riflessione sull’ormai incontrastata necessità di primeggiare ed emergere nella nostra società anche a costo di pagare un conto elevato a livello personale.

A sostegno della promozione seguirà a brevissimo l’uscita di un video sul canale YouTube VEVO dell’artista che ha l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto da poter incontrare nei live della prossima stagione.

La sfida che l’artista si pone è ambiziosa perché se da un lato vuole fare conoscere ai suoi storici fans un aspetto più intimo e profondo del suo animo musicale, dall’altro è anche un contest con se stesso per mettersi in gioco con le nuove tendenze, sonorità e linguaggi delle produzioni attuali.

Straordinario è uno dei brani di nuova scrittura (e non è l’unico). “E’ stato fantastico, ma difficile comporre con nuove sonorità. Logiche e metriche sono cambiate negli ultimi tempi. E’stata una sfida, ma anche un gioco”, dice Corrado. Straordinario è un brano che rappresenta una sorta di compromesso con le nuove contaminazioni musicali. A breve uscirà l’album che Corrado sta producendo a Brescia.